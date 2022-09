Vittoria pesante del Milan che, nonostante l'inferiorità numerica per tutta la ripresa (rosso a Leao), vince 2-1 a Marassi e aggancia provvisoriamente in vetta il Napoli aspettando l'Atalanta. Applausi per Calabria e Giroud, male Caputo e Sabiri. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i voti

