Il 56% degli assist di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A sono stati per Ciro Immobile (23 su 41 ); tra i giocatori con più di 10 passaggi vincenti dal 2004/05, da quando il dato è disponibile per il massimo campionato, solo Nicolas Frey per Sergio Pellissier (64%) e Silvan Widmer per Cyril Théréau (58%) hanno mantenuto una percentuale maggiore per un singolo compagno – il centrocampista della Lazio, tuttavia, è quello che in assoluto ha fornito più assist per un altro giocatore (23).