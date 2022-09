La prima rete di Ikonè in Serie A e il ritorno con gol di Nico Gonzalez dopo l'infortunio restituiscono i tre punti a Vincenzo Italiano in campionato: mancavano dalla 1^giornata contro la Cremonese. Partita interpretata bene dai padroni di casa, fermati nel primo tempo da un prodigioso Montipò, bravo nel parare un rigore a Biraghi e a rendersi protagonista in altre 4/5 occasioni. L'Hellas, pericoloso solo con Kallon nel finale, resta a 5 punti. I viola salgono a 9 e possono vivere ora la pausa con più serenità