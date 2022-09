Vittoria netta per i friulani che battono 3-1 l'Inter e si portano a quota 16 punti in vetta alla classifica. Nerazzurri che passano in vantaggio con una bella punizione di Barella nei primi minuti ma che vengono ripresi dai friulani al 22' a causa dell'autorete di Skriniar. Nella ripresa, dopo il palo di Deulofeu, le reti di Bijol prima e di Arslan nei minuti di recupero. Si tratta della terza nelle ultime tre trasferte in campionato per l'Inter