Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Koopmeiners titolare

Dopo un po' di spavento per il problema accusato in nazionale, Gasperini tira un sospiro di sollievo per aver recuperato Koopmeiners. Hojlund preferito a Zapata in avanti. Qualche dubbio per Italiano che comunque ritrova Milenkovic. Ballottaggio tra Igor e Martinez Quarta. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18. Condividi

Le vittorie di Napoli e Milan costringono l'Atalanta a cercare di fare punteggio pieno. Da una parte per raggiungere la formazione di Spalletti e dall'altra per tenere a distanza i rossoneri. La squadra di Gasperini arriva a questo match dopo il preziosissimo successo dell'Olimpico contro la Roma. I bergamaschi affrontano un avversario ostico come la Fiorentina. La formazione di Italiano vuole dare continuità alla vittoria ottenuta al Franchi contro il Verona. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 18.

Atalanta, Koopmeiners è recuperato La pausa per le nazionali ha spaventato non poco Gasperini che temeva per le condizioni di Koopmeiners e Demiral. I due però paiono recuperati e pronti In porta assente Musso con Sportiello dal 1’. In difesa favorito Okoli Davanti Zapata sta meglio ma Hojlund resta in pole con Malinoviskyi e Ederson come supporto.

ATALANTA (probabile formazione) 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Mahele; Malinovskiy, Ederson; Hojlund. All. Gasperini