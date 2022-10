La sfida del Gewiss Stadium mette di fronte Atalanta e Fiorentina. Gasperini sceglie la coppia d'attacco Muriel-Lookman, con Ederson in appoggio. In difesa spazio a Okoli e Scalvini. Italiano si affida a Mandragora in mezzo, in avanti gioca il tridente Ikoné-Kouamé-Saponara. Diretta sull'app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18