Punti salvezza in palio al Via del Mare tra Lecce e Cremonese. La squadra di Baroni arriva a questa sfida dopo il prezioso successo dell'Arechi contro la Salernitana. La formazione di Alvini deve riscattare il pesante ko per 4-0 subito in casa contro la Lazio. Diretta su Sky Sport e NOW TV alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD