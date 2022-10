Dopo due successi su due partite da quando è subentrato a Stroppa, Raffaele Palladino vuole continuare la striscia positiva per il suo Monza. Fra i padroni di casa Gytkjaer è sceto in attacco al posto di Dany Mota. Nello Spezia spazio invece a Kovalenko fra i titolari. La squadra di Gotti deve riscattare la pesante sconfitta subita all'Olimpico per 4-0 contro la Lazio. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15