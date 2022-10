Il Torino riagguanta l'Empoli solo al 90' minuto grazie a un gol di Sasa Lukic e si deve accontentare di un pareggio dopo una partita dominata per larghi tratti. Un palo di Vlasic e due gol annullati e Sanabria e Miranchuk nel primo tempo, oltre a diverse occasioni anche nel secondo tempo ma è l'Empoli a passare in vantaggio a inizio ripresa: gol spettacolare in rovesciata di Mattia Destro al primo tocco dopo essere entrato in campo. Finisce 1-1 il match delle 12.30

LA CRONACA DI TORINO-EMPOLI