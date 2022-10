Occorreva dare una risposta dopo la sconfitta in Europa League con il Betis e la Roma ci riesce grazie a un calcio di rigore trasformato da Dybala che fissa il punteggio sul 2-1 contro il Lecce. L’argentino, però, va ko ed è costretto a uscire per un problema muscolare. Padroni di casa in vantaggio con Smalling. Il Lecce pareggia in inferiorità numerica (espulso Hjlumand), poi il gol della ‘Joya’. La squadra di Mourinho sale a 19 al quinto posto in classifica

