Seconda vittoria di fila in campionato per la squadra di Mourinho, che supera 2-1 il Lecce (ridotto in dieci dopo 23') e si porta a -4 dalla vetta. Applausi per Pellegrini e Smalling, bocciati Zaniolo e Vina. Convincono Banda e Strefezza tra gli uomini di Baroni. Ecco tutti i voti della partita

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A