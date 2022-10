Udinese-Atalanta, le probabili formazioni: Sottil sceglie Beto

Sottil ripropone Beto accanto a Deulofeu. Success in panchina. Doppio ballottaggio tra Arslan e Lovric e Makengo Samardzic. Gasperini con l'infermeria piena: out anche Toloi, gioca Scalvini a sinistra. Ancora panchina per Malinovskiy. Lookman, ederson e Pasalic alle spalle di Muriel. Diretta sull’app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile su canale 214 del telecomando Sky alle 15 Condividi

Si gioca alla Dacia Arena il big match della domenica della 9^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida d’alta classifica difficilmente pronosticabile prima dell’avvio della stagione con l’Udinese che ha cambiato guida tecnica e con l’Atalanta nel pieno di una nuova ricostruzione. Tuttavia in palio ci sono punti pesanti per i primi due posti in classifica. Entrambe le squadre sono in salute, la formazione di Sottil arriva da ben sei vittorie consecutive e con una condizione fisica straripante. Dall’altro lato la squadra di Gasperini, che non ha l’impegno delle coppe, e può concentrarsi esclusivamente sul campionato come non era capitato negli ultimi anni. L’Udinese arriva a questa sfida dopo il successo in rimonta sul Verona mentre l’Atalanta è reduce dalla vittoria di misura al Gewiss contro la Fiorentina. Diretta sull’app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile su canale 214 del telecomando Sky alle 15

Udinese, gioca Beto accanto a Deulofeu La rosa a disposizione di mister Sottil è sempre la stessa: Buta e Masina restano indisponibili. Il resto della truppa è arroulabile. Davanti torna dal primo minuto Beto mentre in difesa confermato il trio visto settimana scorsa. Quella dell’attacco potrebbe non essere l’unica variazione rispetto all’ultima uscita. In mediana infatti uno tra Arslan e Samardzic potrebbe strappare una maglia da titolare in ballottaggio con Lovric e Makengo. UDINESE (probabile formazione) 3-5-2: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil