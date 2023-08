Il nuovo acquisto Bonazzoli entra al 69' e al 75' realizza il gol – sfruttando l'indecisione in uscita di Caprile su calcio d'angolo – che regala al Verona il successo per 1-0 sull'Empoli al Castellani all'esordio nella nuova Serie A. I toscani colpiscono la traversa a inizio gara (8') con Marin e si rammaricano per la grande occasione sprecata da Gyasi a fine primo tempo

LE PAGELLE DI EMPOLI-VERONA