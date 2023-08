Inizia nel migliore dei modi il campionato per la Fiorentina che liquida il Genoa con un netto 4-1 a Marassi. La squadra di Italiano chiude la pratica in 40'. Apre le marcature Biraghi dopo 5'. All'11' Bonaventura segna il 2-0 e prima della chiusura del primo tempo, Gonzalez realizza di testa il 3-0. Nella ripresa ritmi bassi ma ancora gol: Madragora segna la rete del 4-0 ma Biraschi accorcia due minuti più tardi rendendo meno amaro il punteggio per i padroni di casa