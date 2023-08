Inter-Monza 2-0: video, gol e highlights

Sei debutti e mezzo (considerando il ritorno di Arnautovic) e il solito Lautaro. L'Inter non fallisce la prima di campionato e batte 2-0 il Monza. Sommer e Thuram subito titolari. E subito anche il gol che sblocca il match (8') con Lautaro, su cross di Dumfries dalla destra. Squadra di Inzaghi sempre molto pericolosa. Nella ripresa dentro anche Arnautovic, Cuadrado e Carlos Augusto. Proprio Arnautovic sforna l'assist per la doppietta di Lautaro al 76'. Nel finale debutti anche per Frattesi e Bisseck