Tre punti pesantissimi per il Lecce che come nella passata stagione batte in rimonta la Lazio 2-1 al Via del Mare. Gara equilibrata per tutto il primo tempo, ma la formazione di Sarri trova la zampata vincente con Immobile. Nella ripresa, il Lecce non demorde, capisce che può strappare almeno un pari e trova il pareggio con Almqvist. La Lazio sbanda e il Lecce ci crede. Nemmeno 2' dopo l'1-1 arriva il gol vittoria firmato da Di Francesco