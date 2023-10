Finisce 1-0 tra Juventus e Verona, con il gol sul finire del recupero di Cambiaso, entrato nel secondo tempo e tra i migliori in campo. Ma l'MVP è Kean, che si è visto annullare due gol dal Var per un fuorigioco millimetrico e per un contatto in mezzo al campo. Tra i bianconeri l'unico voto sotto la sufficienza è per Vlahovic. Nel Verona nessuno sotto il 6. Tutti i voti del telecronista di questa partita per Sky Sport: Federico Zancan