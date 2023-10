Florian Thauvin ha una differenza tra reti segnate (1) ed Expected Goals totalizzati (2.54) di -1.54, solo il compagno di squadra all’Udinese Lorenzo Lucca (-1.65) ha un margine negativo più ampio in questa Serie A; il francese, dopo la rete su rigore contro il Lecce, può andare a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da marzo 2022, con il Tigres in Messico