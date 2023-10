La domenica di Serie A si apre alla Unipol Domus, con la sfida tra Cagliari e Frosinone. Ranieri opta per la difesa a 4, con Nandez a destra. In avanti c'è Luvumbo, supportato da Jankto e Mancosu. Di Francesco sceglie Cuni al centro dell'attacco, con Soulé e Baez ai lati. L'italo-argentino crea la prima occasione. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD