Problemi per Mourinho, che tra infortunati e affaticati ha lasciato a casa Smalling, Spinazzola, Pellegrini, Renato Sanches e Dybala, oltre ad Abraham e Kumbulla. In attacco naturalmente c’è l’attesissimo Lukaku: in coppia con lui confermato El Shaarawy, che ha fatto benissimo in Europa League. Ancora fuori Belotti. Conferme in difesa per Llorente e a centrocampo per Bove (anche lui bene in coppa), dove Paredes rientra in regia, con Cristante che va a fare la mezzala. Kristensen (preferito a Karsdorp) e Zalewski sono gli esterni