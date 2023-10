Monza-Udinese 1-1: video, gol e highlights

Il Monza passa nel primo tempo, l'Udinese lo riprende nella ripresa: finisce in pareggio un match parecchio equilibrato. Brianzoli avanti grazie al solito Colpani, bravo a colpire di controbalzo con il destro, non il suo piede migliore, su assist di Kyriakopoulos. Poi entra Lucca, che in mischia evita a Cioffi il ko nel giorno del suo nuovo esordio sulla panchina dei friulani. Il Monza resta a metà classifica, l'Udinese è terzultima ed è ancora senza vittorie in questo campionato