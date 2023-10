Il Bologna ha pareggiato tutte le quattro trasferte disputate in questo campionato e potrebbe infilare cinque segni “X”nelle prime cinque gare esterne stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A; più in generale, soltanto quattro squadre hanno chiuso in parità tutte le prime cinque sfide lontano da casa in un singolo massimo torneo: la Juventus (1980/81), il Perugia (1979/80), il Napoli (1974/75) e il Torino (1973/74)