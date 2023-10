Succede tutto nel primo tempo tra Sassuolo e Bologna che pareggiano 1-1 in questo derby emiliano al Mapei Stadium. Sono gli ospiti che si portano avanti con Zirkzee bravissimo a portarsi la palla avanti con il tacco e a dribblare Consigli prima di depositare a porta vuota. Risponde Boloca al 44' con il suo primo gol in A: un tiro da fuori all'angolino. Nella ripresa annullato il 2-1 a Zirkzee, bravo anche Skorupski su Volpato e Berardi a mantenere il risultato in parità

