Il "nuovo" Ibrahimovic, alla prima da titolare in A, lancia il Frosinone: prima un assist per il meraviglioso gol di tacco volante di Cuni, "alla Zlatan", poi la rete personale del 2-0. Per il Frosinone anche due pali di Mazzitelli, l'Empoli si vede solo in avvio (traversa di Cancellieri) e si sveglia nel finale: gol di Caputo e colpaccio sfiorato con Kovalenko al 97'

