Non solo il Roberto Baggio brasiliano, gli altri omonimi delle star

18/25 ©LaPresse

RONALDO - Niente in comune con il Fenomeno, se non la nazionalità brasiliana. Centrocampista, Ronaldo Pompeu da Silva è passato dalla Lazio, ma senza mai scendere in campo. Tre presenze in A con l'Empoli e la fascia di capitano (con numero 10) al Padova in C.