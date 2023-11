Serie A

La Juventus batte 2-1 il Cagliari e sale provvisoriamente in vetta a +1 sull'Inter (impegnata stasera col Frosinone). Il Milan raccoglie solo un punto a Lecce, ma resta 3° per la sconfitta del Napoli in casa contro l'Empoli. La Fiorentina piega il Bologna e aggancia l'Atalanta, frenata dall'Udinese. La classifica con l'ordinamento della Lega Serie A LAZIO-ROMA LIVE