L'allenatore della Roma nel pre-partita: "Spero che la squadra abbia recepito il messaggio dopo Praga. Quella partita l’abbiamo persa, indipendentemente da oggi non la dimenticherò. Renato Sanches? Non è in condizione di fare 90 minuti, Pellegrini ancora meno e Aouar per profilo fa un po' fatica quando l’intensità della partita è alta. La Lazio è fiduciosa, ha vinto una partita importante e sa giocare questo tipo di partite"