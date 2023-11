Garcia sorprende tutti. Fuori Kvaratskhelia e Zielinski dai titolari: 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone ed Elmas a sinistra. "Nessuna esclusione, deve rifiatare e farà la differenza nel secondo tempo". Un problema dell'ultim'ora per Meret lascia spazio all'esordio di Gollini. Andreazzoli, senza Baldanzi, risponde con il tridente Cambiaghi-Caputo-Cancellieri. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go in HD