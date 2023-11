La sfida di San Siro chiude la 12^ giornata di Serie A. Dopo la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions, l'Inter vuole riprendersi il 1° posto in classifica (attualmente occupato dalla Juve che ha una gara in più). Inzaghi schiera i titolarissimi e punta sulla coppia Lautaro-Thuram in attacco. Il Frosinone cerca un risultato di prestigio: Di Francesco lancia Cuni in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45

