Le dichiarazioni di Locatelli a pochi minuti dal fischio d'inizio, alla prima da capitano bianconero: "Chiaro che sarà una partita speciale per me. Un'emozione perché ho sognato tanto questa maglia, indossare la fascia è una cosa che mi rende davvero felice. Noi siamo forti perché quando siamo squadra siamo tutti insieme, io starò a disposizione degli altri e questo sarà l'equilibrio che dovremo avere in partita. So già cosa dire nel discorso pre-partita. Ma non c'è tanto da parlare, c'è da prendere questi tre punti"