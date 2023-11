Probabili formazioni di Monza-Torino

Serie A

Ancora problemi per Scalvini: il dolore alla schiena lo mette a rischio per Udine e Nazionale. Rientro dopo la sosta per Retegui e Messias, ma il Genoa recupera Bani. Rodriguez a rischio per il Monza, Ricci out un mese. Altro stop anche per Pulisic che salta il Lecce. Fra i pugliesi mancherà Almqvist. Dubbio Zaccagni per il derby di Roma. Niente Empoli per Rrhamani che sarà impegnato con la sua nazionale. Due gli squalificati: Kabasele e Rabiot. Ecco la situazione squadra per squadra SASSUOLO-SALERNITANA LIVE