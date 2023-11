Simone Inzaghi perde Pavard fino a fine anno. Il 'Monday Night' dell'11ma giornata ha creato nuovi problemi al Torino. Niente Empoli per Rrhamani che sarà impegnato con la sua nazionale. Due gli squalificati di giornata: Udinese senza Kabasele mentre Allegri deve sostituire Rabiot in mezzo al campo. Ecco la situazione squadra per squadra tra infortunati, indisponibili e recuperabili in vista della 12^ di campionato