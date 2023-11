Il Napoli viene sconfitto al Maradona dall'Empoli. Sotto il diluvio, piove anche sul bagnato per Rudi Garcia, che esclude Kvaratskhelia e Zielinski dai titolari e non viene ripagato dalla sua scelta. Il georgiano entra solo al 54' e trova contro di lui un superlativo Berisha. Dall'altra parte Kovalenko tira fuori il coniglio dal cilindro al 91': destro a giro perfetto e battuto Gollini, in campo al posto dell'infortunato Meret. De Laurentiis abbandona la tribuna dopo il gol incassato

