Partita spettacolare al Castellani con colpi di scena dall'inizio alla fine. Dopo due minuti Empoli già avanti con un rigore di Caputo, ma al 12' l'altro ex Pinamonti rimedia su calcio d'angolo. Alla mezz'ora è già 2-2 con il colpo di testa di Matheus Henrique, al rientro da un infortunio, e il primo gol in Serie A del giovane Fazzini. Nella ripresa arriva l'ora di Berardi: rigore del 2-3, palo strepitoso e, dopo il pari di Kovalenko, gol di destro in pieno recupero per la vittoria neroverde

