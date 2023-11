Il Genoa non ha subito gol in due delle ultime tre partite (2 vittorie, 1 sconfitta) di campionato, dopo che aveva tenuto la porta inviolata soltanto in una delle precedenti nove gare disputate in questa Serie A; tuttavia, la squadra rossoblù non riesce a segnare più di una rete da cinque partite, ovvero dal 1° ottobre contro l’Udinese (2-2)