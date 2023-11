Cagliari-Monza apre la domenica di campionato: sfida inedita in Serie A. Ranieri passa alla difesa a 3, con il ritorno di Hatzidiakos. Davanti ancora Petagna-Luvumbo. Palladino recupera Colombo, dal 1' in attacco con Mota. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD