In piena emergenza difensiva, con Pavard e De Vrij ancora out, Simone Inzaghi può sorridere per il pieno recupero di Alessandro Bastoni: il numero 95 nerazzurro è totalmente a disposizione e va subito in campo in un reparto completato da Acerbi e Bisseck davanti a Sommer. Darmian va sulla fascia destra, complice anche l'assenza per infortunio di Dumfries, mentre Dimarco pronto a spingere sul versante opposto. Intoccabili gli altri interpreti: Calhanoglu in regia, con Barella Mkhitaryan interni, mentre in avanti la coppia è quella formata dai titolarissimi, Lautaro Martinez e Thuram