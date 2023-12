C'è la firma di Joshua Zirkzee nella vittoria del Bologna a Salerno. L'olandese sblocca il match al 9' con un tap-in a porta vuota dopo una respinta incerta di Costil, poi raddoppia al 20' approfittando di un errore di Lovato che sbaglia il retropassaggio verso il portiere. Nella ripresa può chiuderla Ferguson ma lo scozzese colpisce il palo, mentre al 75' arriva il gol di Simy che riapre il match ma non basta. Emiliani in zona Champions, granata restano in ultima posizione

