Un punto a testa nella prima gara del sabato di Serie A tra Verona e Lazio. I biancocelesti la sbloccano con la magia di tacco di Zaccagni, ma l'Hellas trova il pari nella ripresa con il neo-entrato Henry che corregge in rete il tiro di Suslov dopo l'incertezza di Provedel. Il rosso a Duda (dopo una rete annullata dal Var all'altro ex Casale) lascia i suoi in inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora, ma il punteggio non cambia

