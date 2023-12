La Lazio a Verona perde una grande occasione per recuperare punti in ottica Europa. La squadra di Sarri non va oltre l'1-1 ma il migliore in campo è proprio un biancoceleste: Zaccagni, con la sua magia, si merita l'MVP. Nel Verona il migliore è un subentrato, Henry: suo il gol del pareggio. Le pagelle di Elia Faggion

