Al Via del Mare è sfida fra due delle realtà più convincenti di inizio campionato. Il Lecce dopo un inizio scintillante ha avuto un calo ma ora è reduce da 4 pareggi consecutivi con Milan, Verona, Bologna ed Empoli partite dove ha sempre segnato. L'ultima vittoria però risale in casa contro il Genoa nel mese di settembre. Il Frosinone ha costruito in casa gran parte della sua classifica e arriva dall0 0-0 contro il Torino e fuori casa in campionato non ha mai ottenuto i tre punti

Lecce e Frosinone si sfidano al Via del Mare nella 16^giornata di serie A. Ai pugliesi manca la vittoria da settembre contro il Genoa ma gli ultimi 4 pareggi ottenuti con Milan, Verona, Bologna ed Empoli hanno ridato fiducia al gruppo di D'Aversa . Per Di Francesco, che torna da ex , l'obiettivo è centrare la prima vittoria in campionato lontano dallo Stipre dove nell'ultimo match è arrivato lo 0-0 contro il Torino

Lecce, fuori Almqvist e lo squalificato Gonzalez

Sono due le assenze per D'Aversa che non cambia il suo 4-3-3. Almqvist ha superato i problemi muscolari delle ultime settimane ma è fuori per la febbre. Squalificato invece Gonzalez. D'Aversa ha parlato bene alla vigilia dei ciociari: “Una forza nostra e del Frosinone è sicuramente il gruppo, così come l’abilità delle società di allestire ottime rose. Magari noi con più elementi di proprietà e loro con più prestiti. Non dimentichiamo che in estate ci davano entrambe per ultime della classe o quasi. Il lavoro e l’abilità dei singoli hanno fatto il resto"

LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D'Aversa