In diretta sui canali di Sky Sport e in tempo reale su skysport.it potete seguire le cinque partite di Serie B iniziate alle 14. Il Venezia secondo gioca in casa col Sudtirol, derby lombardo tra il Como di Fabregas e il Brescia. Scontro playoff tra Modena e Cittadella, derby tra i campioni del mondo Nesta-Pirlo in Reggiana-Sampdoria. Chiude il quadro Feralpisalò-Cremonese. Alle 16:15 in programma altri tre incontri