L'allenatore panchina Milenkovic, schierando ancora Martinez Quarta e Ranieri dall'inizio in campionato. Kayode e Biraghi sono i terzini. A centrocampo Arthur non sta benissimo: occasione quindi per Maxime Lopez con Mandragora, Duncan out per influenza. Non al massimo nemmeno Bonaventura, così Italiano opta per la doppia punta con Beltran alle spalle di Nzola. Reparto offensivo completato da Ikoné e Sottil sugli esterni