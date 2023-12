Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro cui Domenico Berardi ha segnato meno gol: solo uno in 15 partite nella competizione (in terra friulana il 7 novembre 2021); in generale il classe ’94 neroverde ha partecipato a quattro reti contro i bianconeri nel massimo torneo (oltre al gol, tre assist), sempre in gare giocate in trasferta