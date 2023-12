Mourinho è in emergenza in attacco: out lo squalificato Lukaku e gli infortunati Dybala e Azmoun. Spazio a Belotti con El Shaarawy, torna dal 1' anche Spinazzola. Nel Bologna Zirzkee supportato da Ndoye, Ferguson e Saelemaekers. Ravaglia in porta al posto di Skorupski. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18