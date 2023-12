Dopo il pareggio con il Verona e la sconfitta con l'Inter, la Lazio torna alla vittoria a Empoli. Guendouzi trova il vantaggio già dopo otto minuti e sfiora anche il raddoppio. Sarri perde per infortunio Immobile e Luis Alberto in pochi minuti per problemi muscolari e vede l'Empoli vicina al pareggio con Grassi, Maldini e Cambiaghi. Provedel però para tutto e al 67' Zaccagni chiude i conti in contropiede

