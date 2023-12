Assenza dell'ultimo minuto per il Sassuolo che deve rinunciare a Berardi. L'attaccante ha la febbre e non è neppure in panchina. Samu Castillejo lo sostituisce sull'out destro dell'attacco. Thorstvedt e Laurienté completano il reparto di trequartisti alle spalle di Pinamonti. Pedersen in difesa sulla sinistra