Monza e Fiorentina si sfidano all'U-Power Stadium nella 17^ giornata di Serie A. Palladino lascia inizialmente in panchina Colombo e sceglia Mota come terminale offensivo, con Pessina e Colpani alle sue spalle. Italiano lancia ancora Beltran centravanti e l'argentino sblocca subito il match sfruttando una papera di Di Gregorio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

