All'Arechi il Milan fa visita alla Salernitana: prima in tribuna nel suo nuovo ruolo per Ibra, arrivato allo stadio nel pullman con la squadra. Pioli ritrova Bennacer titolare dopo 226 giorni e lo schiera al fianco di Reijnders nel 4-2-3-1: Loftus-Cheek sulla trequarti, in avanti Giroud. Pippo Inzaghi sceglie Tchaouna in attacco, supportato da Candreva e Dia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

MONZA-FIORENTINA LIVE