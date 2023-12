Monza-Fiorentina 0-1: video, gol e highlights

Un gol di Beltran dopo una papera clamorosa di Di Gregorio permette alla Fiorentina di battere il Monza in trasferta e di lanciarsi momentaneamente in pienissima zona Champions, al quarto posto in classifica. Dopo il vantaggio Ikoné spreca un'occasione incredibile per il raddoppio, poi i viola di Italiano si limitano a controllare: la squadra di Palladino non riesce a reagire e non si rende quasi mai pericolosa